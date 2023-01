Punktide müük kasvas 11%

«Hea meel on näha, et meie laienemine toimib. Kuigi oleme väljaspool Baltikumi Punktid.com müüki suurendanud üle kahe korra võrreldes eelmise aasta müügiga ja Soome müüki pea neli korda, siis üldine detsembri jaemüük langes 8% võrreldes eelmise aasta detsembriga. Peamiseks languse põhjuseks näeme müügitulemusi Punktid.ee domeenil, kus üle 25 000 euro võrra tehti vähem oste võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Põhjus meie hinnangul on kohalike inimeste ostujõu vähenemine. Üldine kasv tuli hulgimüügi tulu kasvust, mis tõi detsembrikuu plusspoolele ja aitas Punktide käivet kasvatada 11%,» kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid.