Clevon paneb väikeinvestorid raskesse olukorda

Maailmas toimuvast (sõda Ukrainas, energiakriis jne) tingituna on finantsturgudel tekkinud olukord, kus Clevoni edukas täiendava kapitali avalik kaasamine praegu ja järgmistes rahakaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline, teatas ettevõte.

Suheldes potentsiaalsete investoritega jõudis Clevon järeldusele, et edasiseks kapitali kaasamisteks peab Clevon alternatiivturult lahkuma, sest mõnel investoril on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse.

Lisaks võivad takistuseks saada ka alternatiivturu info avalikustamise nõuded ja asjaolu, et suuremad investorid ei saa eelisõigust. Samuti see, et alternatiivturul sõltub ettevõtte väärtus kauplemisest.