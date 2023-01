Aasia börsid langevad, Jaapan kõnnib omapäi

Aasias hirmustas laiemalt investoreid Hiina väga aeglane majanduskasv. Mullu kasvas Hiina majandus kõigest kolm protsenti, võrreldes eesmärgiks seatud 5,5 protsendiga. Et USA aktsiaturg oli eile pühade tõttu suletud, polnud börsisuuna mõttes ka suure lombi tagant eeskuju võtta.

Jaapani aktsiaturg tõusis seevastu 1,2%. Jaapanis istub kaks päeva koos keskpanga rahapoliitikat otsustav komitee. Keskpank on tugeva surve all, et muuta ülilõtva rahapoliitikat.