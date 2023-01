Wise'i aktsia kukkus järsult seoses ülekandemahtude vähenemisega

Wise teatas, et 2022. aasta viimasel kolmel kuul langes piiriüleste ülekannete väärtus 26,4 miljardi naelsterlingini (30 miljardi euroni), mis on esimene langus enam kui aasta jooksul ja 2 protsenti vähem kui eelmises kvartalis.

Ettevõtte aktsia langes seetõttu teisipäeval Londoni börsil enam kui 10 protsenti 5,75 naelani. Wise'i aktsia hind on viimase aasta jooksul langenud üle 10 protsendi, osana fintech-ettevõtete müügilainest, mida on mõjutanud tarbijate langev meeleolu ja investorite ettevaatlikkus intressimäärade tõusu tingimustes.

Wise teatas, et keskmine summa, mida erakliendid kandsid üle, langes 3500 naelani (3975 euroni), mis on madalaim tase viimase kahe aasta jooksul, ning süüdistas languses tavapärasest suuremat mahtu aasta alguses, vahendab Financial Times.