Swedbank: kolmanda samba investorite arv on jätkuvalt tõusuteel

«2022. aasta oli küll keeruline mitmel moel ning ka finantsturgudele ja pensionifondidele. Sellele vaatamata olid Eesti pensionikogujad rahulikud ega kippunud oma seniseid varasid vahetama väiksema riskiga pensionifondi juhul, kui pensionieani oli veel piisavalt aastaid. Võrreldes eelmise majandustsükli madalseisuga, kui silmitsi tuli seista faktiga, et investeeringud võivad kehvadel aegadel ka kahaneda, on Eesti elanike investeerimisalane teadlikkus selgelt kasvanud. Selle üle saab olla ainult hea meel,» ütles Petter pressiteate vahendusel.

Mullu suurenes taas nii Swedbanki kolmandasse sambasse investeerivate inimeste arv kui ka sissemaksete summad. 2022. aasta lõpu seisuga omas Swedbanki kolmanda samba osakuid 55 808 inimest, mis on koguni 12 protsendi võrra rohkem kui aasta varem. Sissemakseid tegi neist aasta jooksul umbes kaks kolmandikku, kokku 38,16 miljoni euro väärtuses.

Investorite eelistatuim variant on teha kolmandasse sambasse sissemakseid regulaarselt, kas kord kuus või kvartalis. Koguni 34 protsenti investoreid tegi sissemakseid iga kuu, vaid 6 protsenti inimesi tegi aasta jooksul ühe sissemakse. Keskmine aastane sissemakse jäi veidi alla 1000 euro. Inimesed eelistavad jätkuvalt kõrgema riskiga pensionifonde, milles on aktsiate osakaal suurem, ning jõudsalt on aastaga kasvanud ka indeksfondi investorite arv. 67 protsenti investoreid on valinud kõige kõrgema riskiga fondid.

Naiste ja meeste osakaal investorite hulgas on võrdne. Osakuomanike keskmine vanus on viimastel aastatel jõudsamalt noorenenud ning oli mullu 41 aastat.

«Ilmselt pole üllatav, et teises sambas koguvate inimeste arv ja varade maht üldiselt vähenes nii pensioniealiste kui ka nooremate investorite süsteemist lahkumise tõttu. Teisalt on oluline ära märkida, et pensionieast nooremate vanusegruppide huvi teisest sambast raha väljavõtmiseks vähenes võrreldes 2021. aastaga oluliselt. Iga avalduste esitamise perioodiga loobub teisest sambast üha vähem inimesi. Aastaga liitus Swedbanki teise samba fondidesse investeerijatega ligi 23 000 uut pensionikogujat,» tõi Petter välja.

2021. aastaga võrreldes kasvasid tema sõnul ka teise sambasse tehtavate sissemaksete summad. Küll aga moonutab pilti see, et palgast sõltuvast sissemaksest oli 1961. aastal ja hiljem sündinutele kuni 2021. aasta septembrini peatatud riigipoolne 4-protsendine sotsiaalmaksu osa.