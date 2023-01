Mida tegi SEB pensionifondides?

Kui aktsiaturgude tõusufaasis 2009–2021 triumfeerisid 100% aktsiates olevad indeksfondid, siis 2022. aasta tõi kaasa pöörde ja vaid mõne erandiga olid edukamad aktiivselt juhitavad fondid. Pensionikogumine on maraton ja ilmselt näeme veel mitmeid buume ja kriise. Korralike tulemuste saavutamiseks on ülioluline, et investeerimine oleks järjekindel, sest just langusperioodidel odavama hinnaga ostes pannakse alus tulevasele tootlusele.

Fondide tootluste võrdlemisel tasub tähele panna seda, kui suurt osa portfellist hinnatakse igapäevaselt turureaalsusesse ümber. Näiteks kinnisvarapositsioone hinnatakse ümber vaid kord aastas ja teatud võlakirju võimaldab seadus hoida eelmiste aastate n-ö «kõrgetel» hinnatasemetel. Kui selliste investeeringute osakaal portfellis on märkimisväärne, jätab see mulje osaku liikumise stabiilsusest või võimaldab isegi miinustootluste näitamist vältida. SEB on investeeringute hinnastamisel konservatiivne ning me ei kasuta võlakirjade hinnastamisel metoodikat, mis jätab pensionikogujatele tegelikkusest parema mulje. Tänu sellele saab investor olla kindel, et tema igakuised maksed sisenevad SEB pensionifondidesse õiglasel hinnatasemel.

Jaanuaris kantakse pensionikogujate kontodele aastatel 2020–2021 peatatud riigipoolsete sissemaksete hüvitis ja SEB pensionikogujatele laekub üle 40 miljoni euro. Hüvitatakse ka viimase 2,5 aasta tootlus ja tänu tootluse hüvitamise soodsale arvutusmetoodikale saavad pensionikogujad hüvitiseks isegi rohkem, kui oleks fondis teeninud.

Aasta viimased kolm kuud aktsiaturgude tootlustes tervikuna midagi oluliselt ei muutnud