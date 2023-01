ANALÜÜS ⟩ Valimised lähenevad: kas türklastel saab villand Erdogani «majandusimest»?

Ühe pankuri sõnul on mõned välisinvestorid hakanud tegema lühiajalisi liiri tugevnemispanuseid, kuna Türgi valuutareservid peaaegu kahekordistusid novembris.

Kuigi Türgi liir on alates 2008. aastast kaotanud üle 90% oma väärtusest, on see ikka veel 15% ülehinnatud, leiab IIFi peaökonomist Robin Brooks.