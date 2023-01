USA börsidel võeti kasumit, kardetakse majanduse aeglustumist

Üha tavapärasemaks muutuvad koondamise uudised. Ka majandusaktiivsus võtab hoogu maha. Kui tavaliselt tõlgendatakse, et mida halvemad makronäitajad, seda parem lootes USA keskpanga nõrgemat rahapoliitika karmistamist. Seda enam ei julgeta oodata ja seetõttu ongi halvad uudised ka investoritele halvad.

USAst tulid Alcoa viletsad kvartalitulemused. Alumiiniumi ja selle tootmiseks kasutatava alumina hinnad on langenud, kuid tootmiskulud on kasvanud. Alcoa neljanda kvartali käive vähenes 20%. Ettevõttele oli see järjest juba teine kahjumikvartal. Maailmas laialdaselt kasutatava metalli käekäik annab head indikatsiooni maailma majanduse tervise kohta. Seetõttu jälgitakse Alcoa tulemusi terasemalt, kui ettevõtte väiksus seda lubaks (turuväärtus vaid 9,5 miljardit dollarit). Sellest paremini saab kätt pulsil hoida jälgides vase hinnaarenguid. Alcoa aktsia kukkus eile järelkauplemisel 5,5% võrra 50,50 dollarini.