Meemiaktsiad on väärtpaberid, mida sotsiaalmeedia kasutajad jälgivad väga tähelepanelikult ning mis on muutunud omamoodi kultusaktsiateks. Inimesed arutlevad nende üle suhtlusplatvormide kommuunides ja jututubades, kus neid sageli ka mõõdutundetult haibitakse. Tihti on esinenud ka manipulatsiooni tunnuseid.