Uuel aastal saab otsustada suuremad sissemaksed teise sambasse

«Eesmärgiks on anda pensionikogujatele lisavõimalusi ja positiivne sõnum sambasse jääda otsustanud inimestele, et säilitada ja kasvatada nende motivatsiooni jätkuvalt pensioniks raha koguda,» märkis rahandusminister Annely Akkermann. «Makse määra tõstmisest on aga kasu ka neil, kes on praegu otsustanud II sambast lahkuda, kuid otsustavad hiljem naasta. Suurema protsendiga korjamine aitab tagasi koguda vahepeal tekkinud minimaalselt 10 aasta pikkust kogumispausi.»

Vaikimisi jääb kehtima senine 2% makse määr. See tähendab, et II sambaga liitumisel rakendub automaatselt just see määr, aga kes soovib, saab selle tõsta 4% või 6%-le. Uus maksemäär rakendub alati 1. jaanuarist, avaldus peab olema esitatud hiljemalt eelneva aasta 30. novembriks. Seega on makse määra võimalik muuta kord aastas.

Valitud makse määr kehtib tähtajatult. Kui isik teeb hiljem uue avalduse, millega valib teistsuguse makse määra, rakendub see järgmise aasta algusest. Seega on otsuse mõju minimaalselt aastapikkune.

Miks tihemini ei saa muuta?

« Antud lahendus on administratiivselt vähem koormav. Nii tööandjate kui Maksu- ja Tolliameti jaoks on teada, et kalendriaasta sees makse määrad muutuda ei saa ning kohaldamisele kuuluvat makse määra tuleb kontrollida kord aastas. See lihtsustab ka kohustusliku kogumispensioni makse arvestust füüsilisest isikust ettevõtjatel, kelle puhul ongi makse tasumise periood üks kalendriaasta,» märkis ta.