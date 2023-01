LAGI EES ⟩ Euroopa aktsiatel pole enam kuhugi tõusta

Bloombergi poolt küsitletud 19 strateegi keskmine ootus on, et 2023. aasta lõpus on Stoxx 600 väärtus 452 punkti ehk 1,2% madalam kui kolmapäevane sulgemisväärtus.

Kuigi mitmed investeerimispangad on tõstnud oma hinnasihte, on aktsiaturg siiski tõusnud liiga kõrgele.

«Me tõstsime hinnasihti, kuid ikkagi on oodata väga nõrka tootlust,» ütles Goldman Sachsi aktsiastrateeg Sharon Bell. Ta tõstis indeksi sihi 450 punktilt 465-ni. Aktsiad riskivad liiga kõrgele tõusuga ja kui ettevõtete tulemused nõrgenevad, pakuvad raha ja võlakirjad selget alternatiivi, märkis ta.

Euroopa aktsiatel on seni superjaanuar, kus indeks on tõusnud seitse protsenti ja 29. septembri põhjast on tõus suisa 19%. Sellega on löödud oma valuutas USA aktsiaturu tõusu 11 protsendipunktiga. Rallit vedasid jaekaupmeeste, reisifirmade, pankade ja tehnoloogiaettevõtete aktsiad. Rõõmu valmistasid Hiina oodatust kiirem inimeste liikumispiirangute kadumine, sügava energiakriisi vältimine ja inflatsiooni hoo vähenemise märgid. Lisaks on majandus pidanud oodatust paremini vastu, mis on jätnud vaid üksikud ökonomistid majanduslangust prognoosima. Seega ei pruugi ettevõtete tulemused langeda nii palju kui kardeti.

«Kui intressitõus rahuneb, saavad aktsiad hakkama kerge kasumilangusega,» ütles Barclaysi strateeg Emmanuel Cau. Ta tõstis aktsiaindeksi hinnasihi 450 punktilt 475ni, mis tähendaks kogu ülejäändu aastaks kõigest umbes vie protsendist tõusuootust. Ta ootab Euroopa ettevõtetelt tänavu kuue protsendist kasumikadu. Varem prognoosis ta selleks aastaks Euroopa ettevõtetele 12 protsendist kasumite vähenemist.

Bank of America strateegile Milla Savovale teeb muret, et Euroopa ja USA majandusaktiivsus kahaneb, kuid Euroopa aktsiad rallivad. Kui panga prognoos peab, peaks Stoxx 600 kukkuma aasta keskpaigaks 365 punktini ehk umbes 20%. Sealt aga algaks taas tõus, mis viiks aasta lõpuks aktsiaindeksi 430 punktini.

Suurim optimist on ZKB, kelle hinnasiht on 510 punkti, mis tähendaks 12% tõusuruumi. Suurim pessimist on TSF Derivatives, kes ootab börsibaromeetri näiu aasta lõpuks 380 punktile ehk tähendaks 17% kukkumisruumi.

Kui aga teoreetikute asemel vaadata, mida arvavad raha paigutajad, siis investorid on jäänud ettevaatlikuks. BofA Euroopa fondijuhtide küsitlus näitas, et 73% fondijuhtidest usub, et me pole veel näinud börsipõhja, sest rahapoliitika karmistub ja majanduskasv aeglustub. Optimiste oli vaid 5%, kes näevad tänu Hiina majadnsue avanemisele ja energiakriisi mõju taandumisele börsidel tõusuruumi.