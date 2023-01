Ericssoni aktsia kukkus, kuna kasum valmistas pettumuse

Rootsi telekomikontsern Ericsson hoiatas, et tema põhitehnika äritegevuse tulemused halvenevad, kuna nad pole suutnud pärast nõrku tulemusi ja korruptsiooniuuringuid investoreid edukalt meelitada.

Ericsson teatas, et neljandas kvartalis kasvasid tema tulud 21 protsenti 86 miljardi Rootsi kroonini (7,7 miljardi euroni). Kuid ärikasum langes kolmandiku võrra 7,9 miljardi Rootsi kroonini (707 miljoni euroni), mis jäi alla analüütikute ootuste.

Ericssoni aktsia langes reede alguses koguni 8 protsenti ja lõpetas ühtlasi kauplemispäeva enam kui 5 protsenti madalamal. Alates eelmise aasta veebruarist on aktsiad langenud umbes 40 protsenti, mis järgnes USA uurimisele seoses ettevõtte võimalike maksetega Iraagi terrorirühmitusele ISIS.

Ericssoni tegevjuht Börje Ekholmi sõnul prognoosib ta, et selle aasta esimesel poolel jätkub kasumimarginaalide langus võrkude äris. Ta lisas, et kontserni korrigeeritud ärikasum jääb esimeses kvartalis alla 2022. aasta 5 miljardi Rootsi krooni (448 miljoni euro). Analüütikud olid oodanud esimeses kvartalis umbes 6,5 miljardit Rootsi krooni (582 miljonit eurot).

Ericsson on juba varasemalt teatanud plaanist vähendada kulusid 9 miljardi krooni (806 miljoni euro) võrra 2023. aasta lõpuks. Finantsjuht Carl Mellander ütles Reutersile, et see hõlmab konsultantide, kinnisvara ja ka töötajate arvu vähendamist.