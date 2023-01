Täna tõotab tulla kena börsipäev

Osad loodavad, et Euroopa Keskpank tõstab 2. veebruaril baasintressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra, kuigi konsensus on 0,5 protsendipunktise tõstmist arvamas. Analüütikud leiavad, et ka märtsis tuleb 0,5 protsendipunktine intressitõus. Hoiustajatele pole see hea uudis, sest inflatsioon on oluliselt kõrgem, kuigi intressitõstmine on samm õiges suunas. Samas laenu võtnud kiristavad hambaid ja peavad palka juurde kauplema või leidma millegi arvelt kokkuhoiukohti.