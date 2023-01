Börsid tõusevad, asi võib olla ilmas

Euroopas on tööstussektori ka teenuste sektori ostujuhtide hinnang paranenud, mis osaliselt peegeldab järsult kukkunud maagaasi hinda ja seni suhteliselt sooja talve.

JPMorgan prognoosis, et Euroopa põhjaosa gaasimahutid on ka talve lõppedes 56% täis, mida oleks ligi 30 protsendipunkti üle viie aasta keskmise täituvuse, mis hoiab hinda all.