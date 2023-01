HEA UUDIS ⟩ Eesti pääses rahapesu pidalitõbiste eeskojast

Iga seitsme aasta järel toimuva suure hindamise tõttu kulus kõvasti aega mitmete riigiasutuste ja ka erasektori inimeste usina selgitamise ja tõestamise järel rahvusvahelistele ekspertidele, et Eesti pole rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisel hallis alas oleva riigi vääriline.

Selles kahtlases seltskonnas on Albaania, Barbados, Burkina Faso, Kambodža, Kaimani saared, Kongo DV, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordaania, Mali, Maroko, Mosambiik, Nikaraagua, Pakistan, Panama, Filipiinid, Senegal, Süüria, Tansaania, Türgi, Uganda, Araabia Ühendemiraadid ja Jeemen.

Mustas nimekirjas ehk rahapesu pidalitõbiste seas on kolm riiki – Põhja-Korea, Myanmar ja Iraan.

Läti pidi 2018. aastal hirmsal moel vaeva nägema, et pääseda halli nimekirja sattumisest. Praegu on halli nimekirja langemas Bulgaaria ja Horvaatia.

Aga mis oleks juhtunud, kui Läti oleks siis sattunud halli nimekirja? Hallis riigis olevate isikute suhtes tuleb rakendada meetmeid nii kõigil pankadel kui ka teistel kohustatud isikutel. See tõstab märkimisväärselt tegevus- ja administratiivkulusid. Lihtsam on selliste riikidega mitte asju ajada.

Kui Läti oleks sattunud sinna nimekirja, oleks võinud tuntud rahvusvahelised ettevõtted oma tegevuse mujale ümber kolida. Eesti ettevõtetele ja eraisikutele oleks see tähendanud, et Lätis oleks olnud raske pankades kontosid avada. Läti ettevõtetega tehingute arveldused oleksid võinud hakata venima, kuna neid tuleks lasta läbi tihedama sõela kui suvaliste valgete riikide makseid. Ettevõtted oleksid pidanud rohkem tõestama raha päritolu ja et tegemist pole teeseldud tehingutega. Kui oleks olnud võimalik, kas teha äri Läti või muu maa ettevõttega, oleks võrdsetel tingimustel eelistatud teisi.