Twitteri reklaamitulud vähenesid detsembris üle 70%

Standard Media Indexi (SMI) hiljutised andmed tulevad ajal, mil Twitter püüab reklaamijate väljarännet peatada. Ettevõte on käivitanud hulga algatusi reklaamijate tagasivõitmiseks, pakkudes osaliselt tasuta reklaame, tühistades poliitilise reklaami keelu ja võimaldades ettevõtetele suuremat kontrolli oma reklaamide positsioneerimise üle.

SMI andmetel vähenesid Twitteri reklaamitulud novembris võrreldes eelmise aastaga 55%, hoolimata sellest, et need kuud on traditsiooniliselt suuremate reklaamikulutuste aeg, kuna kaubamärgid reklaamivad oma tooteid pühade hooajal.