Raport: Aasia rikkaimat meest süüdistatakse ulatuslikus pettuses

Hindenburg juhtis tähelepanu sellistele probleemidele nagu kontserni sidemed maksuparadiisidega ning nad on tuvastanud kontsernis olulisi raamatupidamisrikkumisi. Lisaks on Adani kontserni ettevõtetel ülimalt suur võlakoormus ning nende aktsiate väärtused on ülepaisutatud võrreldes konkureerivate ettevõtetega.