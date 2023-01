Hongkongi börsitõus venitas Aasia aktsiaindeksi 7 kuu tippu

Paljud ettevõtted avaldavad tulemusi, kuid investoreid huvitab ka täna õhtul avaldatav USA majanduskasvu näitaja. Kanada keskpank tõstis eile intressimäära, kuid teatas, et selle sammuga on intressitõstmine pausil. Investorid ootavad, millal USA keskpank sama sõnumini jõuab. Algaval nädalal on Euroopa ja Inglise keskpankadelt oodata intressiotsuseid.