Intelil oli uskumatult vilets kvartalitulemus ja ka see kvartal tuleb veel hullem

Lisaks sellele, et kvartalikäibe kukkumine oli vähemalt 20 aasta suurim, prognoosis ettevõte, et praegune kvartal päädib kahjumiga.

Analüütikud oli üllatunud, et arvutiturg on nii nõrk ja ka võtmetähtsusega andmekeskuste üksuse kasv aeglustub.

Kui kaks aastat oli arvutiturul suur nõudlus ja hädade põhjuseks oli liiga vähe kiipe, siis nüüd on probleemiks tarbeelektroonika nõudluse vähenemine ja kiipe täis laod. Ärikliendid vähendavad majanduslanguse ootuses kulutusi andmekeskustele.

Klientide laod on kiipe täis ja nad üritavad neist lahti saada. Enesest mõistetavalt ei osteta sellistes oludes märkimisväärselt uusi kiipe. Inteli juht ütles, et me ootame esimeses kvartalis tööstusharus seni nähtust suurimat laovarude väärtuse mahakandmist.