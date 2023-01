India esirikkur kaotab varandust, riskifond ründab saaki

Adani Transmissioni aktsia kukkus 19,2% ja Adani Gas 19,1%. See on neile aktsiatele suurim kukkumine alates 2020. aasta märtsi keskpaigast. Adani Green Energy aktsia kukkus 15,8%, kirjutab Reuters.

Kokku kaotasid Adani seitse börsil olevat ettevõtet kolmapäeval 10,73 miljardit dollarit turuväärtust. Hindenburg teatas, et neil on aktsiates lühike positsioon, kuna nad on mures ettevõtte suure võlakoormuse ja maksuvabade piirkondade kasutamise pärast.