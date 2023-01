Finantsinspektsioon jälgib börsitehingute kasvuga kaasnevaid riske

Tallinna börsil tehti eelmisel aastal 964 739 tehingut kogukäibega ligi 411 miljonit eurot. Tehingute arv kasvas aasta varasemaga võrreldes 7,5% samal ajal kui börsi kogukäive vähenes 22%. Börs, pangad ja investeerimisühingud on kohustatud finantsinspektsiooni viivitamatult teavitama korraldustest ja tehingutest, mille puhul võib tegemist olla turukuritarvituse või selle katsega. Samuti peab börsil, pankadel ja investeerimisühingutel olema töökorraldus ning süsteemid, mille eesmärk on ära hoida ja avastada turukuritarvitusi.

Pärast analüüsi edastas finantsinspektsioon eelmisel aastal turukuritarvitustega seonduvalt kaks kuriteokaebust uurimisasutustele, kelle roll on välja selgitada, kas toime on pandud kuritegu. Kohtus kuriteos süüdi mõistmisel võib turu kuritarvitajat ähvardada kuni nelja aastane vangistus. Kui tegemist on väiksema rikkumise kahtlusega, siis vastavate asjaolude väljaselgitamisel piirdub inspektsioon enamasti hoiatamisega. Mullu tehti seda 13 korral.