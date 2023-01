Börsid liiguvad nagu peata kanad

Adani Groupi ettevõtetel on täna otsustav päev, kuna täna saab veel teha aktsiapakkumisel tehingukorraldusi. India rikkaima mehe ettevõtted on löögi all seoses riskifondi Hindenburgi analüüsi ja nende languspanusega. Adani avalikustas enam kui 400 lehekülge vastuseks Hindenburgile ja nimetas toimvat rünnakuks India vastu. Hindenburg tõi probleemsena välja Adani ettevõtete kõrge võlakoormuse ja maksuvabade piirkondade kasutamise.