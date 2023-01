DelfinGroup jagab oma töötajatele aktsiaid

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņši sõnul soovib DelfinGorup väärtustada iga töötaja panust ettevõtte arengusse ja lõi seetõttu kõigile töötajatele, kes on ettevõttes töötanud vähemalt 12 kuud, võimaluse osaleda optsiooniprogrammis. «Nüüdsest on meie töötajatel võimalus teenida lisatulu koos ettevõtte arenguga. Soovime, et võimalus saada ettevõtte kaasomanikuks ühendab veelgi enam meeskonda ja loob suurema kaasatuse ühiste eesmärkide saavutamisel. See on ka suurepärane lisamotivatsioon andekatele spetsialistidele DelfinGroupis tööle asumiseks, sest kõik uued töötajad saavad samuti pärast aasta pikkust töötamist optsiooniprogrammiga liituda,» selgitas Ādmīdiņš.

«Kuigi optsiooniprogrammid kujutavad paljude riikide ettevõtetes juba levinud praktikat, on Lätis sellisel viisil töötajate motiveerimine innovaatiline. Oleme valmis eeskuju näitama ja julgustama teisi Läti börsiettevõtteid. Töötajatele optsioonide andmisega suurendame ka aktiivsust kapitaliturgudel, kuna loome palju uusi investoreid, kes teevad tõenäoliselt ka muid investeeringuid,» rääkis Ādmīdiņš.

DelfinGroupi asutaja, aktsionäri ja nõukogu esimehe Agris Evertovskise sõnul on ettevõte taas ühe oma lubaduse täitnud: «DelfinGroupi töötajatel on nüüd võimalus isiklikult aktsionäri kingadesse astuda. Ettevõttes töötab üle 300 töötaja ning enamikule neist on osalemine töötajate optsiooniprogrammis esimene kokkupuude ja kogemus väärtpaberitega. Seetõttu on käimas ulatuslik selgitustöö, et DelfinGroupi töötajad saaksid selge ülevaate väärtpaberitesse investeerimisest ja kapitaliturust üldiselt. Lisaks usun, et võimalus saada ettevõtte kaasomanikuks ühendab ja motiveerib positiivselt olemasolevat meeskonda ning inspireerib uusi talente tulema just DelfinGroupi,» lisas Evertovskis.