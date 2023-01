Euroopa tehnoloogiahiid Philips koondab 13% töökohtadest

Philips liitub sellega tehnoloogiaettevõtetega, kes on koondamisi läbi viimas. Nende seas on säärased ettevõtted nagu Google, Microsoft, Amazon ja Saksa tarkvaratootja SAP, kes kõik on teatanud tuhandetest koondamistest, et vähendada kulusid, valmistudes karmimateks majandustingimusteks.

«Neljanda kvartali tulemused on märkimisväärselt paremad ja tegevust parandavad meetmed on väga ulatuslikud,» ütles ING analüütik Marc Hesselink oma märkuses.

«Ma arvan, et see, mida me täna esitleme, on väga tugev kava Philipsi tuleviku kindlustamiseks. Meie ees seisvad väljakutsed on tõsised ja me tegeleme nendega,» ütles Jakobs ajakirjanikele.