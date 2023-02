Saunum kahekordistas käibe

«2023.aasta algas Saunumile ootuspäraselt. Teadsime, et kuu jooksul läheb välja esimene partii Base seadmeid Ameerika Ühendriikidesse. Kohale peaks see saadetis jõudma märtsi esimeses pooles. Seejärel saame lõplikult öelda, et oleme USA turul,» ütles Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal. «Hea on tõdeda, et juba mõnda aega on Saunumi eksport ületanud Eesti müüki ning täna näeme, et ekspordi osakaal käibes aina kasvab. Ka sel kuul müüsime kümnele eksportturule.»