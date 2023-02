IPO-de asemel tegeletakse nende ettevalmistamisega

Mis juhtus? IPO-d peegeldavad enamasti globaalsetel ja kohalikel finantsturgudel valitsevat meeleolu, kuna nende näol on tegemist siiski peamiselt optimismil, kasvul ja investorite usul põhinevate tehingutega. Kui ettevõte läheb börsile, siis palub ta investoritel uskuda oma kasvunarratiivi ja lootma, et ettevõtte kasvuplaanid saavad teoks. Seda silmas pidades pole mingi ime, et investorid ei taha praegu uutesse tulijatesse investeerida. Euroopas on käimas sõda, peaaegu kogu maailm on inflatsiooniga kimpus, riigid konkureerivad geopoliitilisel areenil, kuid keskpangad tõstavad samal ajal pidevalt intressimäärasid, mis vähendab rahaliste vahendite kättesaadavust ning tõstab investeeringutelt oodatavat tulu. Eelmise aasta IPO-de näitajad on selles kontekstis igati loogilised.