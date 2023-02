Punktid Technologiesi käive kasvas veerandi võrra

«Kuigi müügitulemused Punktide platvormil keelte lõikes varieeruvad, on üldine trend hea. Näeme tendentsi, kus kohaliku turu müüginumbrid on raskustes, et eelmise aasta tippudele järgi jõuda, kuid kompenseerisime seda välisturgudele laienemisega,» märkis Niid.