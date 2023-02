USA keskpank tõstis intressimäärasid 25 protsendipunkti võrra

«Inflatsioon on mõnevõrra alanenud, kuid on endiselt kõrge,» ütles Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) avalduses.

Nad lisasid, et hiljutised näitajad «viitavad kulutuste ja tootmise tagasihoidlikule kasvule», kuna majandusaktiivsus väheneb.

Kuid «komitee eeldab, et jätkuv tõstmine sihtvahemikus on asjakohane», et viia inflatsioon aja jooksul tagasi poliitikakujundajate kaheprotsendilise eesmärgini, öeldi avalduses.