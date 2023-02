Elektriautode laadimise idu plaanib Euroopat vallutada

Värske investeeringu abil suurendatakse ka meeskonda. 2023. aastal on ettevõttel plaanis müüa 20 000 laadimisjaama, milleks alustatakse kevadel kohalikus tehases laadijate seeriatootmist, teatas Vool.

Euroopas oli ettevõtte teatel 2021. aastal hinnanguliselt 375 000 laadimispunti, kuid analüütikud prognoosivad, et 2030. aastaks on vaja 29 miljonit eralaadimispunkti. Selleks on aga vaja ka ulatuslikke võrgu-uuendusi.