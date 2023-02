INVESTOR MARI ⟩ Iga kuu võiks olla nagu jaanuar

LHV aktsia suhtes olen esialgse soetamise järel äraootaval seisukohal. Positsioon on liiga väike ehk alla 1400 euro, kuid juurde pole ostnud. Intressitõus peaks panga kasumit võimsalt kasvatama, kuid ei tea mis hakkab juhtuma laenukahjumitega. Lisaks pole jätkuvalt selgust Suurbritannia pangalitsentsi saamise osas, mille kohta võiks ehk veebruaris tulla uudis. Kas positiivne või negatiivne, saame näha. Ostsin pangaaktsiat just Suurbritannia suurte perspektiivide tõttu, kuid järjest enam meeldib mulle Eesti osa, kus intressitõusu töö on selgemini näha.