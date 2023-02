Ülemiste City arendaja plaanib suurt võlakirjade emissiooni

Esimese emissiooni mitteavalik pakkumine kavatsetakse läbi viia tänavu esimeses kvartalis, misjärel on plaanis esitada Nasdaq Tallinna börsi noteerimiskomiteele taotlus emiteeritud võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, teatas Mainor börsile.

Võlakirjade programmi nõustaja on Redgate Capital AS, kes on olnud ka Mainor Ülemiste varasemate võlakirjaemissioonide nõustajaks alternatiivturul First North.