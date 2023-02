Tallinna Kaubamaja hakkab Škodadega Leedu turgu üleujutama

Alates 2019. aastast omab Grupp Škoda edasimüügiõigusi Lätis. Alates 2023.aastast on AS Auto 100 ametlik Škoda maaletooja lisaks Eestile ja Lätile ka Leedus.

Käesoleval aastal on kavas avada Škoda müügi- ja teeninduskeskus rendipinnal. Hiljemalt 2025. aasta alguseks on kavas avada Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjale UAB TKM Lietuva kuuluval kinnistul asukohaga Ukmerges gatve 286, Vilnius uus Škoda ja KIA autode müügi- ning teeninduskeskus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i eesmärk on laieneda autokaubanduse valdkonnas, mis on alates 2007. aastast olnud üheks Grupi äritegevuse strateegiliseks segmendiks. Grupi autokaubandussegment on sõltumatu diilervõrguga KIAde maaletooja Baltikumis ning kahes müügisalongis Tallinnas, kahes müügisalongis Riias ja ühes müügisalongis Vilniuses autode jaemüügi- ning teenindusega tegelevad ettevõtted. Lisaks KIAdele on valikus mitmed teised automargid, nagu Peugeot ja Cadillac Eestis ja Lätis ning Škoda Lätis. Grupi autosegmendi 2022. aasta auditeerimata müügitulu oli 146,8 miljonit eurot.