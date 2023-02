Aasia aktsiad langevad, USAs päästsid tehnoloogiaaktsiad enne päeva lõppu päeva

Investorid tahavad näha rohkem käegakatsutavaid märke Hiina majanduse taastumise kohta. Seni on investorid sinna börsidele raha kühveldanud vaid seetõttu, et koroonapiirangud kadusid. Kas piirangute kadumine on ka tegelikult mingit mõju majandusele avaldanud, pole nii selge.