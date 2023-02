SAAMATUSE TRIUMF ⟩ Nigeeriat tabas sularaha vahetamise tragöödia

Nigeeria suurimas linnas Lagoses seisid neljapäeva hilisõhtul sajad inimesed elektroonikaturul sularahaautomaatide sabas. Nad on kaootilise rahatähtede väljavahetamise ohvrid. Nigeeria residendid saavad võtta automaadist maksimaalselt 20 000 nairat ehk umbes 43 dollarit sularaha, kuid paljud sularahaautomaadid olid rahast tühjad.

«Ma ei tea, kuidas ma saan koju sõita, sest mul pole sularaha,» ütles 25-aastane arvutiparandaja David Aghamelum. Ta on kulutanud tunde, et leida sularahaautomaati, kus oleks raha, et saada uued rahatähed enne 10. veebruari – vanade rahatähtede kehtetuse tähtaega.

Sularaha puudus on löönud kõiki, alates palvetajatest autojuhtideni. Hädas on ka poemüüjad ja ostjad. See on suur probleem 440 miljardi dollari suurusele majandusele. Suurt kasu pole ka digitaalsetest maksetest, sest nende toimimine venib tunde, kui need üldse õnnestuvad.

Nigeeria on sundinud rahavahetamisega inimesi seisma tunde sularahaautomaatide järjekordades. Foto: AFP/SCANPIX

Nigeeria president Muhammadu Buhari teatas pressiteates, et teab nigeerlaste rasket olukorda. Ta lubas lahendada probleemi nädalaga, süüdistades selle tekkes ahneid ja vaid endale mõtlevaid panku.

Keskpanga juht Godwin Emefiele kaitses oma otsust asendada väljaspool pangandussüsteemi olevad 2,7 triljonit nairat (5,85 miljardit dollarit), mis on toonud kaasa kaose kogu Nigeerias, kus valdav maksevahend on sularaha.

Kasvav kriis kipub hakkama mõjutama ka 25. veebruaril toimuvaid presidendivalimisi. Presidendikandidaadid seletavad juba rahvale, et naira uute rahade tulek oli sabotaažiakt või ettekääne valimiste edasilükkamiseks.