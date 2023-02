RAHA EI HAISE? ⟩ Austria suurpank teenib suurema osa kasumist Venemaalt

Pank hoiatas, et Venemaalt lahkumine võib võtta aega.

«Meie Venemaa äri suhtes on väljendatud huvi,» ütles pangajuht Johann Strobl, kes lisas kohe, et millestki konkreetsest pole veel rääkida.

Austria pank tegutseb Venemaal alates Nõukogude Liidu lagunemisest. Varade mahult on tegemist Venemaa suuruselt kümnenda pangaga. Seoses Venemaa kehtestatud sanktsioonidega jääb seal teenitud kasum Venemaale, kirjutab Reuters.

Kuigi panga klientide arv väheneb Venemaal, palgati seal töötajaid juurde. Pank kaotas Venemaal 27% klientidest, keda on nüüd 3,2 miljonit. Mullu kasvas Venemaal panga töötajate arv 2,3% 9537-ni.

Pank tegutseb ka Ukrainas, kus pank on saanud kriitika osaliseks. Nimelt annab pank Venemaa sõduritele maksepuhkust.

Austria pank kurtis, et nad ei saa midagi teha, sest nad on Venemaa seaduste alusel kohustatud sarnaselt teiste pankadega seda pakkuma. Pank lisas, et nad täidavad kõiki Euroopa Liidu õigusesätteid ja tunnistavad Ukraina territoriaalset, poliitilist ja majandusliku ühtsust.