Kuidas käib Venemaalt ostetud nafta eest maksmine?

USA dollarid ja eurod ei kipu Venemaa kasuks liikuma. Reutersi ajakirjanikud on saanud jälile, kuidas India maksab Venemaa nafta eest.

Samas on India pangad muutunud Venemaa naftaäri eest tasumisel ettevaatlikuks. Nad ei taha riskida sellega, et neid võidakse eemaldatakse dollarimaksete süsteemist. Neli asjaga seotud olevat allikat rääkisid, et India ei maksa enam Venemaale nafta eest USA dollarites. Nad ostavad Venemaa nafta Dubai kaudu ja maksavad Araabia Ühendemiraatide dirhamides.