LHV: kasvukontol tuleks investeerida pikaajaliselt

LHV sõnul on lühiajaliselt ka viimase viie aasta sisse jäänud erinevaid langusi ja negatiivseid sündmusi, mis on väiksema pingetaluvusega investoreid ehmatanud, kuid tagasi vaadates võivad need investorid olla täna enda üle uhked, et jäid oma pikaajalisele eesmärgile kindlaks, säilitasid rahu ning kasutasid lühiajalisi langusi hoopis soodushinnaga ostmiseks ära.