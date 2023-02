Prantsusmaa pangad on erilised, nemad ei teeni euribori tõusult suurt kasumit

Pärast kümmekond ikalduseaastat naudivad enamus Euroopa suuri panku kasvavat inflatsiooni ja Euroopa Keskpanga intressitõstmisi, mis on toonud kaasa kasvavad puhasintressimarginaalid ja tulu väljaantud laenudest.

BNP Paribasi, Credit Agricole, Societe Generale ja BPCE piirab kodulaenuturg, mis on tugevalt kaldu pikaajaliste fikseeritud laenude kasuks. Neile ei avalda euribori muutus mõju.

Ka täna populaarne Livret A tähtajaline hoius on kummaline pangatoode. Pank ei otsusta selle toote juures mitte midagi. Hoiuseintress on seotud inflatsiooniga ja selle määrab Prantsusmaa valitsus. Intressimäär on jõudnud 14-aasta kõrgeimale tasemele kolme protsendini ja peaks tänavu veelgi tõusma.