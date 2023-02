RETROHITT ⟩ Kui palju maksab tuttuus esimese põlvkonna iPhone?

19. veebruaril toimuvalt oksjonilt loodetakse, et telefoni eest võiks keegi maksta 50 000 dollarit.

Tolleaegne tõelistele entusiastidele mõeldud telefonidel oli vähe pakkuda võrreldes praeguste iPhone'ide võimalustega. Telefonil on 3,5-tolline ekraan ja vaid kahe megapikseli suurune kaamera. Telefonil pole äripoodi ja see on mõeldud kasutamiseks AT&T 2G mobiilsidevõrgus. Telefoni omaaegne müügihind oli 599 dollarit.