Tallinna kinnisvaraturg on buumi järel normaliseerunud. Kuidas edasi?

«Nüüd on teisiti. Keskmine magalapiirkonna keskmise hinnaga kasutatud korteri müügiperiood on veninud kuudesse,» lausus Sooman. «Aga see ongi tavapärane. Kinnisvara müük on protsess.»

Martin Vaher 1Partnerist rääkis, et ega mingit imenõksu kiiremaks müügiks pole. Kui müügiga pole kiire, tasub ehk pool aastat oodata. Kui Tallinna korterist on soov kiiresti lahti saada, siis tuleks kuulutus panna piirkonna madalama ruutmeetrihinna juurde.

«Kui siis hakkavad kõned tulema, on järelikult sellel hinnatasemel huvi,» lausus Vaher. «Samas ei tähenda see, et selle hinnaga peab müüma.»

Turg aktiviseerub, müüjad annavad ostjatele hinnas järele

«Elukondlik kinnisvaraturg aktiveerub. Ennekõike sellepärast, et müüjad annavad ostjate mõningasele survele järgi. Nii majandus toimib. Kui nõudlus elavneb, siis mitte muidugi ainult hinna tõttu, eks kindlustunne peab seda ka toetama. See üleminek müüjakeskselt turult ostjakeskseks on alati seotud mõningase viivitusega,» ütles Arco Vara Kinnisvarabüroo juhatuse liige Elari Tamm. «Nii nagu turuhind eksperthinnangutes kasutatava võrdlustehingute puhul korrigeerub alles mõne kuuga nii jõuab müüjatele kohale müügihinna «surve» samuti mõne aja möödudes.»