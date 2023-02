LHV kasum kasvas aastaga kaks protsenti, grupp tõmbub kokku

AS LHV Pank teenis IV kvartalis puhaskasumit 29,9 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 5,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 0,5 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli IV kvartalis 0,5 miljonit eurot ja LHV UK Limited teenis 5,1 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli IV kvartalis 24%.

«Kiire hinnatõusu tagajärjel on Eesti majandus jõudnud langusesse. Sama riskiga peavad arvestama ka eurotsooni riigid ja Ühendkuningriik. Kindlustustunde langus koos suurenevate kuludega ei jäta mõjutamata koduostjate otsuseid või ettevõtete investeerimisplaane,» kommenteeris LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu. «Hinnatõusu pidurdamiseks kasvanud intressimäärad on lõpetanud varasema nullintressimäärade ajastu, mis on olnud anomaalia ja majanduslikes otsustes vale motivatsiooni tekitav. Rahapoliitika karmistumise tõttu peavad pangad taas pingutama hoiuste pärast ning suurenenud on pankade kapitalinõuded.»