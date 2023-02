Leedu leidis eelarveaukude lappimiseks uue koha

«See on kriitiline olukord,» ütles Leedu keskpanga juht Gediminas Simkus pressikonverentsil. «Me oleme kõrgete intressimäärade keskkonnas, mille tõttu on pankadel tekkinud ootamatud kasumid.»

Ta lisas, et kui pankade kasumikasv jätkub 2023. aastal, tuleb jaotada pankade ootamatu kasum läbi riigieelarveliste otsuste.

Tänavu võivad pangad teenida Leedus miljardi eurose koondkasumi ehk kolm korda enam kui eelmistel aastatel, ütles rahandusminister Gintare Skaiste. Ta märkis, et lisaraha peaks minema valitsusele ja seda võiks eelkõige kasutada kaitsekulutuste katteks.

«Ukraina sõda jätkub ja see on viinud kõrgemate intressimääradeni,» ütles Skaiste. «Invasioon viis suuremate kaitsekulutusteni. Seetõttu me maksustame pankade liigsed kasumid ja seda raha saab kasutada kaitsekulutusteks.»