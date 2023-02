Indeksfondid on teise pensionisamba kogujate seas aina populaarsemad

Pensionikeskuse andmetel soovis 2022. aastal teisest pensionisambast lahkuda ligi 49 000 inimest. Kuigi sooviavalduse alusel lahkujate arv on kolm korda väiksem kui see oli 2021. aastal, ületab see siiski märgatavalt pensionile jäämise tõttu teisest sambast väljujate arvu (8000–9000 inimest aastas). Teise pensionisambaga liitus eelmisel aastal 28 000 inimest.