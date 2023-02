Pull murdis aedikust välja ja tõi LHV rohefondidele ajaloo parimalt teise kuutulemuse

Teise legendi järgi sai Hiina kalender nimed hoopis Buddhalt, kes kutsus loomad endaga hüvasti jätma, kuid ainult 12 tükki tuli. Kohalejõudmise järjekorras nimetas Buddha tänutäheks ühe aasta iga looma järgi. Ja neid legendi eri versioone on veel teisigi. Kahtlemata on need legendid muinasjutu mõõtmetes, kuid ometi on suur osa maakera rahvastikust Hiina kalendri sodiaagimärkide vahetumist tähistamas ja teavad, millise looma aastal nad sündinud on ning millise aastaga parasjagu tegu on.