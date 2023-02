Pensionile jäämiseks pole piisavalt vahendeid? Paljudel miljonäridel on sama probleem

Natixis Investment Managersi uurimuse kohaselt oli sama mure 40 protsendil kõigist investoritest.

Küsitlus näitas, et 58 protsenti miljonäridest jõudis järelduseni, et nad peavad plaanitust kauem töötama. 44 protsenti leidis, et nad ei pruugi olla võimeliselt lõpetama töötamist enne surma.

Natixise uuringu kohaselt peaksid saama paljud miljonärid jääda pensionile 63-aastaselt.

42 protsenti miljonäridest leidis, et parem on üldse mitte mõelda pensionipõlvele kaasneva rahalise ebakindluse tõttu, kirjutab Fox News.

75 protsenti miljonäridest jõudis järeldusele, et kuna valitsuse võlg on suur, toob see tulevikus kaasa väiksemad pensionimaksed. Rikastest 38 protsenti leidis, et ilma pensionimakseteta on väga keeruline hakkama saada.

Teistest teemadest kardavad miljonärid finantsturge ja inflatsiooni. 70 protsenti kardab inflatsiooni ja 56 protsenti börsikukkumisi.