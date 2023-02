Ekspress Grupp ostab tagasi miljoni euro eest aktsiaid

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on aktsiate tagasiostu eesmärk pakkuda võimalust nendele aktsionäridele, kes soovivad müüa oma aktsiaid, kuid keda on takistanud Tallinna börsil Ekspress Grupi aktsiatega tehtavate tehingute väike arv ja maht. «Tagasiostuga soovime luua lisaväärtust meie ülejäänud aktsionäridele. Ostetavaid aktsiaid kasutame aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel, näiteks optsiooniprogrammi tarbeks,» selgitas Rüütsalu pressiteates.

Ekspress Grupi dividendipoliitika kohaselt maksab ettevõte dividendidena välja vähemalt 30 protsenti eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Juhul, kui majanduskeskkond oluliselt aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.