Specialist VCga liitus Ekspress Grupi juhatuses olnud Kaspar Hanni

Hanni on ka aktiivne ingelinvestor ning EstBANi liige, olles koondanud oma portfelli üle 10 investeeringu idufirmadesse. Hanni on olnud üks EstBANi Põhjamaade inglisündikaatide programmi eestvedajatest ning 2016. aastal pärjati Hanni EstBANi poolt aasta ingelinvestoriks. 2017–2020 vedas Hanni EstBANi tegevust juhatuse liikme rollis.

«Specialist VC on tuntud oma asutajate-sõbraliku lähenemise ja portfelliettevõtetele kaasaaitamise poolest. Meid sidus ka varasem koostöö mitme iduinvesteeringu tegemisel ja nägin, et meie mõtteviis klappis hästi,» ütles Hanni. «Fondi asutajad ja meeskond on aastatega üles ehitatud muljet avaldava portfelli ja usun, et lähiaastatel on jätkuvalt hea aeg teha varajase faasi investeeringuid.»