Küberrünnakud suurenevad: kas IT-sektori julgeolekutööstuse aktsiahinnad õitsevad praegu?

Nagu paljud teised tehnoloogiaaktsiad, nägid küberturvalisuse aktsiad koroonapandeemia varases staadiumis suurt nõudlust ja turu kasvu.

«Digitaaltööle üleminekuga on suurenenud mure küberturvalisuse meetmete olulisuse pärast,» lausus ta.

Viimastel kuudel on aga läinud vastupidi, investorite ootused ei ole täitunud, Föderaalreserv on tõstnud föderaalfondide intressimäära ning tehnoloogiasektori ettevõtete müük ja aktsia hind langeb. Kas see areng nõrgendab IT-turvasektori aktsiaid?

«Küberturvalisusega seotud aktsiad on osa kasvuaktsiate segmendist ja need on esimesed, mis kannatavad intressitõusu all. Vaatamata ajutisele langusele võivad need olla huvitavad pikemas perspektiivis, kuna praegune nõrkus loob võimalusi positsioone parandada,» ütles ta. «Kui aktsiaturud üldiselt taastuvad, võivad kasvuaktsiad olla kasumlikumate hulgas.»

Keerukamad rünnakud võivad pidurdada hüppelist kasvu

Globaalne küberjulgeolekuturg peaks aastatel 2022–2027 kasvama 8,9%-lise aastase kasvutempoga, jõudes selleks ajaks väärtuseni 266 miljardit dollarit. Samas jagab ta ka hoiatusi.

«Küberrünnakud võivad lähiaastatel muutuda keerukamaks. See seab uusi väljakutseid turvalahenduste rakendamisele ja võib takistada turu kasvu,» lausus ta. Turu edasine areng sõltub suuresti ka poliitilistest ja sotsiaalsetest pingetest. Näited hõlmavad häkkimisrünnakuid 2020. aasta USA valimiste ajal ja pandeemia tagajärjel tervishoiule suunatud küberrünnakute murettekitavat sagenemist.

Innovatsioon kui elementaarne ellujäämisstrateegia

Samuti on küsimus, kas küberturul, nagu tehnoloogiatööstuse süldiselt, suudavad üksikud suured tegijad turgu domineerida.

«Kindlasti on väljakujunenud ja suuri tegijaid, kuid märkimisväärselt võib leida ka väiksemaid spetsialiseerunud ettevõtteid, kes on edukad, keskendudes uudsete toodete ja teenustega konkreetsetele turupiirkondadele,» ütleb Manturov. Tema sõnul on tööstuses oluline olla kursis viimaste trendidega, tuvastada võimalikud tulevased ohud ja teha pidevalt uuendusi, et konkurentidest ees püsida. Sissejuurdunud operatsioonide jaoks võib see olla väljakutse, kui nende protsessid on aegunud. Väiksemad ja paindlikumad küberturvalisuse pakkujad võivad olla võimelised arengutele kiiremini reageerima. Seetõttu omandas näiteks pilveteenuste turvalisuse suurtegija Palo Alto Networks viimastel aastatel üle tosina noore pilvearendaja.

Olulised küberturvalisuse pakkujad ja aktsiad

Nii üksikisikute kui ka organisatsioonide jaoks on küberturvalisus kasvav vajadus ja tõhusad turvameetmed on muutunud oluliseks.

«Eraisikud kasutavad seetõttu järjest enam viirustõrjetarkvara või VPN-e. Siin on populaarsed ka pilveteenused enda seadmete kaitsmiseks, näiteks paroolihaldur. Ettevõtted seevastu nõuavad sageli keerukamaid turvameetmeid,» selgitab Manturov, viidates teistele mainimist väärivatele küberjulgeolekuaktsiatele. «Tulude poolest on tarkvarapakkuja Fortinet Palo Alto Networksi kõrval üks kasumlikumaid IT-turvafirmasid. Mõlemad ettevõtted prognoosivad lähiaastateks kahekohalist tulude kasvuprotsenti.»