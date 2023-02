Coop Pank kahekordistas kasumi

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul õnnestus pangal vaatamata väljakutseid pakkunud majanduskeskkonnale kasvatada juba kuuendat tegutsemisaastat järjest ärimahte ligi 40 protsenti ning jätkata kasvustrateegia elluviimist. «Täitsime eelmisel aastal kõik endale seatud eesmärgid ja investorile antud lubadused. Meie strateegiline eesmärk on 2027. aasta alguseks kasvatada panga turuosa Eestis 10 protsendini, laenuportfell vähemalt 2 miljardi euroni ja jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kasvava efektiivsusega (kulu-tulu suhe alla 50 protsendi) ning pakkuda aktsionäridele korralikku omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15 protsenti). 2022. aastal me need tasemed juba ka saavutasime ning isegi ületasime,» märkis Rink.