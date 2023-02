Eften United kahekordistas aastatulemuse

Neljandas kvartalis ulatusid tulud 0,33 miljoni euroni ning kasum 0,28 miljoni euroni. Fondi varade puhasväärtus oli 2022. aasta lõpus 26,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 10,5 miljoni euro võrra.

«Eelmine aasta toimusid kinnisvarasektoris suured muutused. Aastaid kestnud null-intresside poliitika lõpp tõi alates suvest kaasa laenukulude kasvu ning tehinguaktiivsuse sisulise peatumise Baltikumi ärikinnisvarasektoris. Ostjate ja müüjate hinnaootused lahknesid – müüjad polnud veel nõus lahti laskma aasta alguses kehtinud hinnatasemetest, samas kui ostupoolel sellist hinda maksta enam ei tahetud. Samas püsis vakantsuse tase üle turu madal ning enamiku rentnike puhul polnud täheldada halvenevat maksekäitumist,» kirjeldas eelmisel aastal toimunut EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla

Kõige suurema osa EfTEN United Property Fund investeeringutest (43 protsenti) on seisuga 31.12.2022 paigutanud EfTEN Capital AS valitsetavatesse fondidesse ning kinnisvarainvesteeringuid teinud tütarettevõtetesse on fond investeeritud 24 protsenti. Ülejäänud osa on fondi pangakontol uute investeeringute ootuses.

EfTEN United Property Fund investeeringud on läbi fondide ja tütarettevõtete hajutatud 30 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Sellega on EfTEN United Property Fund Baltikumi kõige hajutatuma portfelliga kinnisvarafond. 2022. aastal tegi fond esimese otseinvesteeringu rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse, asutades veebruaris Leedus asuva tütarettevõtte EfTEN Menulio 7 UAB, kes soetas Vilniuses Menulio 7 asuva büroohoone. Aasta jooksul lisandus suuremate investeeringutena fondi portfelli veel EfTEN Kinnisvarafond AS, kuhu fond investeeris kahel korral kokku 4 miljonit eurot.